Десять книг обсудят псковичи с экспертами в «Лофте»

16:41, 28 февраля 2023, ПАИ

Мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемое при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдет в креативном пространстве «Лофт» в 15:00 5 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В «Букбаре» вместо алкогольных коктейлей гости получают лучшие литературные рекомендации и говорят о самом важном — о книгах, подчеркнули организаторы.

Всех желающих ждёт знакомство с десятью из них: Александр Чудаков «Ложится мгла на старые ступени», Алексей Макушинский «Пароход в Аргентину», Александра Петрова «Аппендикс», Елена Катишонок «Когда уходит человек», Ольга Кромер «Тот город», Вера Богданова «Сезон отравленных плодов», Екатерина Манойло «Отец смотрит на запад», Сергей Вересков «В краю молочных рек», Дмитрий Данилов «Саша, привет!», Ася Володина «Протагонист».

Мероприятие проведут главный редактор сайта Psychologies.ru журналист Александр Акулиничев, а также преподаватель Псковского государственного университета доктор филологических наук Илона Мотеюнайте.

«Они замиксуют лучшие коктейли из своего волшебного списка, поговорят по душам и поделятся литературными рецептами. Весь вечер официанты будут предлагать гостям сезонное меню из несколько десятков позиций и угощать вкусным кофе, а в соседнем зале будут проходить различные книжные игры», - отметили организаторы.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Пространство будет работать до последнего посетителя. Адрес: улица Спортивная, дом 1Б.