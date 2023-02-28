Цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках в марте
Сезонная цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках с 3 по 9 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Ярмарка пройдёт по следующим адресам:
- пересечение ул. Вокзальная / ул. Гражданская;
- ул. Дружбы, напротив д. № 19;
- ул. Зверева, у д. № 28;
- пл. Калинина, у д. № 1;
- пр-т Ленина, у д. № 34;
- ул. Пионерская, между домами № 5 и 9;
- пересечение пр-т Октябрьский / ул. Льва Толстого;
- ул. Ставского, у д. № 19.
По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: пл. Ленина, д. 1, кабинет 108а; контактный телефон (81153) 3-84-32.
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