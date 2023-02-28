Цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках в марте

16:32, 28 февраля 2023, ПАИ

Сезонная цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках с 3 по 9 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Ярмарка пройдёт по следующим адресам:

- пересечение ул. Вокзальная / ул. Гражданская;

- ул. Дружбы, напротив д. № 19;

- ул. Зверева, у д. № 28;

- пл. Калинина, у д. № 1;

- пр-т Ленина, у д. № 34;

- ул. Пионерская, между домами № 5 и 9;

- пересечение пр-т Октябрьский / ул. Льва Толстого;

- ул. Ставского, у д. № 19.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: пл. Ленина, д. 1, кабинет 108а; контактный телефон (81153) 3-84-32.