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Общество

Цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках в марте

Фото: телеграм-канал администрации Великих Лук

Сезонная цветочная ярмарка пройдет в Великих Луках с 3 по 9 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Ярмарка пройдёт по следующим адресам:

- пересечение ул. Вокзальная / ул. Гражданская;
- ул. Дружбы, напротив д. № 19;
- ул. Зверева, у д. № 28;
- пл. Калинина, у д. № 1;
- пр-т Ленина, у д. № 34;
- ул. Пионерская, между домами № 5 и 9;
- пересечение пр-т Октябрьский / ул. Льва Толстого;
- ул. Ставского, у д. № 19.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: пл. Ленина, д. 1, кабинет 108а; контактный телефон (81153) 3-84-32.

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