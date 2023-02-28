Вертолёт с людьми на борту рухнул под Мурманском

16:06, 28 февраля 2023, ПАИ

Вертолет разбился под Мурманском, сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в Ловозерском районе. Воздушное судно следовало из села Краснощелье в село Левозеро, где и рухнуло при заходе на посадку.

Пассажиров вертолета Ми-8, который совершил жестокую посадку под Мурманском, сейчас доставляют на снегоходах в ближайшее село. Всего на борту находилось 9 человек, среди них 3 члена экипажа. Предварительно, медицинская помощь потребовалась 4 пассажирам.

Вертолет принадлежит «Вологодскому авиапредприятию». Погибших, по предварительным данным, нет.

Предположительно, причиной жесткой посадки стаи погодные условия: сильный ветер и снегопад. Кроме того не исключается, что ЧП могло произойти из-за ошибки пилотирования или неисправности техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.