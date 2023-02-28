«Хлебный хутор» предлагают посетить псковичам

17:06, 28 февраля 2023, ПАИ

ПАИ продолжает проект «Уникальные места Псковской области».

В лесах русского приграничья, в нескольких километрах от Печор, распололжилось ремесленное поселение «Хлебный хутор» — настоящий центр семейного отдыха, где чтут русскую кухню и в целом традиционную русскую культуру. Хозяйка хутора развивает фермерское производство — все блюда, которые здесь предлагают гостям, сделаны из собственных продуктов. Также в «Хлебном хуторе» проводят мастер-классы по приготовлению пряников и другие.

С некоторых пор главным украшением территории всего хутора стала деревянная крепость — почти в натуральную величину. Крепость названа Обдех — по названию местной реки. Примерно такие укрепления и строили наши предки здесь многие столетия назад.

Один из любимых пунктов программы для всех гостей хутора — лесное путешествие по «Зеленой тропе». На ней и детям и взрослым будет интересно узнать о местной природе, животных и растениях. Прогулка по лесу станет настоящим приключением и запомнится надолго.

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