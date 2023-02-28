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Общество

Пряники с изображением цепных мостов презентовали в Острове

Фото: страница Дмитрия Быстрова в соцсети «ВКонтакте»

Пряники с достопримечательностями Островского района представили предприниматели главе района Дмитрию Быстрову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Представители кондитерского дома «Себежанка» презентовали несколько вариантов сладких сувениров для дальнейшего выпуска. Очень интересные вещи!» - написал глава района.

Он также отметил, что такие пряники являются ненавязчивым способом развития туризма. «Шоколад и пряники с изображением Острова – это не только вкусно, но и информативно», - заключил Дмитрий Быстров.

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