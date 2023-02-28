Пскович обокрал случайного знакомого и отправил его в больницу

17:22, 28 февраля 2023, ПАИ

Сумку с телефоном, паспортом и банковской картой похитил житель Псковского района у своего знакомого. Позже 7500 рублей были обналичены через банкомат, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

По имеющимся данным, мужчина познакомился с потерпевшим в Пскове и отправился с ним распивать алкогольные напитки. В ходе застолья горожанину стало плохо. Подсудимый же, воспользовавшись моментом, похитил у него сумку. Затем вместе с новым знакомым он дождалась прибытия скорой помощи, пострадавшего отвезли в больницу.

После этого житель района направился в один из торговых центров города, где нашел себе нового приятеля, который помог ему обналичить чужие деньги.

Обвиняемый отправился по месту регистрации, который был указан в паспорте потерпевшего, и передал сестре владельца похищенную сумку вместе с паспортом, а телефон оставил себе.

Своими умышленными действиями мужчина причинил ущерб на сумму 12 400 рублей.

Теперь уголовное дело в отношении жителя Псковского района направлено в суд.