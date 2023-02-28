С 1 марта в Великих Луках по техническим причинам приостанавливают вакцинацию от коронавируса

18:46, 28 февраля 2023, ПАИ

Великолукская межрайонная больница информирует, что с 1 марта 2023 года во всех подразделениях ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» по техническим причинам временно приостановлена вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Для удобства граждан в поликлиниках организована запись желающих вакцинироваться в лист ожидания.

Записаться в лист ожидания можно по номеру телефона регистратуры поликлиники по месту проживания:

– в поликлинике № 1 — тел. (8 811-53) 7-88-99;

– в поликлинике № 2 — тел. (8 811-53) 9-19-80;

– в поликлинике № 3 — тел. (8 811-53) 7-28-62;

– филиале «Куньинский» — тел. (8 811-49) 2-14-01.

О возобновлении вакцинации будет сообщено дополнительно.