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Общество

С 1 марта в Великих Луках по техническим причинам приостанавливают вакцинацию от коронавируса

В Великих Луках приостанавливают вакцинацию от коронавируса. Фото: администрация Великих Лук

Великолукская межрайонная больница информирует, что с 1 марта 2023 года во всех подразделениях ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» по техническим причинам временно приостановлена вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Для удобства граждан в поликлиниках организована запись желающих вакцинироваться в лист ожидания.

Записаться в лист ожидания можно по номеру телефона регистратуры поликлиники по месту проживания:
– в поликлинике № 1 — тел. (8 811-53) 7-88-99;
– в поликлинике № 2 — тел. (8 811-53) 9-19-80;
– в поликлинике № 3 — тел. (8 811-53) 7-28-62;
– филиале «Куньинский» — тел. (8 811-49) 2-14-01.

О возобновлении вакцинации будет сообщено дополнительно.

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