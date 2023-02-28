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Культура

Альбинасу Циплияускасу присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Великолучанин получил звание заслуженного работника культуры. Фото Telegram

Сегодня указом президента России Владимира Владимировича Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» директору студии звукозаписи «Гамма» Великолукского городского дома культуры имени Ленина Альбинасу Циплияускасу присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Великих Лук Николай Козловский.

«Талантливый музыкант, аранжировщик и композитор. За свою многолетнюю творческую деятельность Альбинас Циплияускас написал большое множество детских песен, которые используются на множестве мероприятий не только в городе Великие Луки, но и исполнителями из всех стран СНГ. Альбинас Циплияускас дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области в направлении музыкальной культуры, он является обладателем знака Министерства культуры «За достижения в культуре» и множества других наград», — отметил глава города.

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