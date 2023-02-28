Жительница Белоруссии помогла поисковикам из Невеля обнаружить захоронение солдат Красной армии

21:48, 28 февраля 2023, ПАИ

Невельские поисковики отыскали неучтённое воинское захоронение с 19 солдатами Великой Отечественной войны благодаря воспоминаниям 86-летней Нины Войлоковой, пишет сегодня «Комсомольская правда в Пскове».

Летом прошлого года поисковикам в Республике Беларусь удалось отыскать госпитальное захоронение 19 солдат Великой Отечественной войны.

Уроженка России Нина Войлокова застала войну в возрасте трёх с половиной лет. В настоящее время ей 86, и она уже давно не проживает в Псковской области. Сейчас её квартира находится рядом с детьми и внуками, в двух часах езды от Невеля, на территории Республики Беларуси, в Витебске. Ко встрече с поисковиками Нина Войлокова очень готовилась и выписала на картонку все главные воспоминания, которыми хотела поделиться не только с бывалыми поисковиками, но и с молодёжью.

О поездке к Нине Войлоковой, её воспоминаниях о погибших освободителях Невельской земли и жизни мирного населения во время войны на Псковщине «Комсомольской правде в Пскове» рассказали добровольцы из поискового отряда «Гвоздика».