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Страна и мир

Жительница Белоруссии помогла поисковикам из Невеля обнаружить захоронение солдат Красной армии

Воспоминания Нины Войлоковой помогли поисковикам из Невеля обнаружить захоронение солдат. Фото: «Комсомольская правда в Пскове»

Невельские поисковики отыскали неучтённое воинское захоронение с 19 солдатами Великой Отечественной войны благодаря воспоминаниям 86-летней Нины Войлоковой, пишет сегодня «Комсомольская правда в Пскове».

Летом прошлого года поисковикам в Республике Беларусь удалось отыскать госпитальное захоронение 19 солдат Великой Отечественной войны.

Уроженка России Нина Войлокова застала войну в возрасте трёх с половиной лет. В настоящее время ей 86, и она уже давно не проживает в Псковской области. Сейчас её квартира находится рядом с детьми и внуками, в двух часах езды от Невеля, на территории Республики Беларуси, в Витебске. Ко встрече с поисковиками Нина Войлокова очень готовилась и выписала на картонку все главные воспоминания, которыми хотела поделиться не только с бывалыми поисковиками, но и с молодёжью. 

О поездке к Нине Войлоковой, её воспоминаниях о погибших освободителях Невельской земли и жизни мирного населения во время войны на Псковщине «Комсомольской правде в Пскове» рассказали добровольцы из поискового отряда «Гвоздика».

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