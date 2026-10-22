Великолукский боксёр вышел в четвертьфинал первенства мира по боксу
Великолукский боксёр Кирилл Коршаков судейским решением выиграл у Руслана Ахметова из Казахстана (4:1) и вышел в четвертьфинал первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Турнир проходит в черногорской Будве, сообщил тренер спортсмена Юрий Фёдоров на своей странице в соцсетях.
Великолучанин борется за медали в весовой категории до 85 килограммов. За путёвку в полуфинал Коршаков поспорит с двукратным чемпионом Англии среди молодёжи Каем Кернсом, который в 1/8-й досрочно победил Нуралы Абдрашитова из Киргизии за явным преимуществом.
Победитель четвертьфинального поединка в полуфинале встретится с кем-то из пары «белорус Назар Стальчук – венгр Дьюла Бозаи».
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