Великолукский боксёр вышел в четвертьфинал первенства мира по боксу

09:57, 22 октября 2026, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков судейским решением выиграл у Руслана Ахметова из Казахстана (4:1) и вышел в четвертьфинал первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Турнир проходит в черногорской Будве, сообщил тренер спортсмена Юрий Фёдоров на своей странице в соцсетях.

Великолучанин борется за медали в весовой категории до 85 килограммов. За путёвку в полуфинал Коршаков поспорит с двукратным чемпионом Англии среди молодёжи Каем Кернсом, который в 1/8-й досрочно победил Нуралы Абдрашитова из Киргизии за явным преимуществом.

Победитель четвертьфинального поединка в полуфинале встретится с кем-то из пары «белорус Назар Стальчук – венгр Дьюла Бозаи».