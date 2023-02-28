В майские праздники в Псковском кремле пройдут показы мультимедийного шоу о княгине Ольге

22:04, 28 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой проведение и организацию ближайших крупных мероприятий в регионе.

Так, 1 апреля состоится открытие 49-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Первым в программе будет поставленная Псковским Губернаторским симфоническим оркестром опера «Алеко» с участием приглашённых солистов.

В конце апреля и в майские праздники в Псковском кремле пройдут показы мультимедийного шоу, посвящённого истории жизни княгини Ольги.

В начале июня состоится традиционный фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры». Спектакли, концерты, творческая лаборатория, пленэр для студентов-художников, музей под открытым небом — будет много интересного!

«В конце июля в Витебске пройдут Дни Псковской области в формате выставки-ярмарки. Каждый наш район представит в Белоруссии свой личный бренд, потенциал, чем он уникален и интересен», — сообщил в Telegram глава региона.