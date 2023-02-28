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Общество

В Пушкинском заповеднике спилили самую древнюю ель

После фото больное дерево спилили. Фото: Пушкинский заповедник

В Пушкинском заповеднике погибла последняя «ганнибаловская» ель в Еловой аллее в парке Михайловского. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край». 2 февраля после фотофиксации она была спилена.

Проститься с почтенным деревом пришли сотрудники усадьбы, довелось увидеть это и экскурсантам, посетившим музей в тот день. После сноса ели был проведён подсчёт годовых колец (для уточнения возраста), их оказалось 245, то есть год рождения дерева — 1777-й.

«Если учесть, что оно высажено в аллею в возрасте порядка 7–10 лет, то посадка датируется 1784–1787 годом. Ядро ели подвержено гниению, в стволе имеются многочисленные осколки от снарядов, ржавые гвозди — следы Великой Отечественной войны, по всей длине ствола — лётные отверстия жуков, под уцелевшей корой — их ходы», — сообщила на официальной странице Пушкинского заповедника Галина Пиврик, главный хранитель музейных лесов и парков.

Причина гибели мемориального дерева — очередная вспышка популяции короеда-типографа и других вредителей хвойных пород, таких как большой еловый лубоед, короед-гравёр.

Фото: Пушкинский заповедник

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