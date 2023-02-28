В Пскове таксист похитил телефон у пассажира

23:19, 28 февраля 2023, ПАИ

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу телефона. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В январе 2023 года пскович подрабатывал в такси водителем-фрахтовщиком. Через мобильное приложение он принял заказ, по которому необходимо было проехать от магазина до одного из домов города Пскова. В машину к водителю сели женщина и мужчина, которых он отвёз по указанному ими адресу. Пассажиры оплатили поездку и ушли, а таксист поехал работать дальше.

Спустя некоторое время мужчина посмотрел на заднее сидение и увидел там мобильный телефон. Он понял, что данный телефон оставил мужчина, которого он только что подвозил. В этот момент водитель решил похитить телефон. Он его выключил, достал сим-карту и положил в бардачок своего автомобиля. Примерно через полчаса обвиняемому позвонил бывший пассажир и сообщил, что во время поездки у него выпал телефон и остался в автомобиле. Водитель пообещал поискать телефон. Через 20 минут он перезвонил мужчине и сообщил что у него в автомобиле телефона нет (хотя тот, выключенный, уже лежал в бардачке). На следующий день таксист продал телефон ранее не знакомому мужчине.

Своими преступными действиями обвиняемый причинил материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до четырёх месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.