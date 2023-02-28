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Происшествия

Житель Пскова привлечён к уголовной ответственности за убийство своего отца

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича, обвиняемого в убийстве своего отца. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что в начале декабря 2022 года между отцом и сыном, совместно распивавшими спиртные напитки дома по месту жительства, произошёл конфликт на бытовой почве, в результате которого у мужчины возник умысел об убийстве своего отца.

В ходе ссоры сын при помощи кухонного ножа нанёс им отцу не менее двух ударов в область грудной клетки и левой руки, причинив колото-резаное ранение сердца. В результате острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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