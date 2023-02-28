С купола Большой звонницы Псково-Печерского монастыря сняли звёзды

23:47, 28 февраля 2023, ПАИ

Звёзды демонтированы с купола Большой звонницы Псково-Печерского монастыря, сообщает АНО «Возрождение».

Купол находится на реставрации. Звёзды тоже приводят в порядок. Специалисты снимают ржавчину, слои старой позолоты. В конце реставрации звёзды будут покрыты сусальным золотом.

Темно-синие, украшенные золотыми звёздами купола Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря — один из самых узнаваемых символов обители для многих паломников во всём мире. Считается, что синие со звёздами — купола храмов, посвящёных Богородице. Синий цвет символизирует непорочность и чистоту Девы Марии, а звёзды отсылают к Вифлеемской звезде, ознаменовавшей Рождество Иисуса Христа.