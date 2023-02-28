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Культура

С купола Большой звонницы Псково-Печерского монастыря сняли звёзды

Демонтированные звёзды с купола. Фото: АНО «Возрождение»

Звёзды демонтированы с купола Большой звонницы Псково-Печерского монастыря, сообщает АНО «Возрождение».

Купол находится на реставрации. Звёзды тоже приводят в порядок. Специалисты снимают ржавчину, слои старой позолоты. В конце реставрации звёзды будут покрыты сусальным золотом.

Темно-синие, украшенные золотыми звёздами купола Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря — один из самых узнаваемых символов обители для многих паломников во всём мире. Считается, что синие со звёздами — купола храмов, посвящёных Богородице. Синий цвет символизирует непорочность и чистоту Девы Марии, а звёзды отсылают к Вифлеемской звезде, ознаменовавшей Рождество Иисуса Христа.

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