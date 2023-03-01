В отремонтированной Печорской гимназии дети приступили к занятиям

01:00, 01 марта 2023, ПАИ

Первый день занятий прошёл в Печорской гимназии после завершения в ней капитального ремонта в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

На сегодняшний день, как сообщил врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, все акты подписаны, объект принят и образовательный процесс в отремонтированной гимназии начался.

Что касается планов на 2023 год, то, по словам Андрея Ермакова, 10 объектов запланированы к ремонту, все процедуры пройдены, торги объявлены и до 10 марта планируется заключение контрактов.