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В отремонтированной Печорской гимназии дети приступили к занятиям

Обучение в отремонтированной Печорской гимназии началось. Фото ПАИ

Первый день занятий прошёл в Печорской гимназии после завершения в ней капитального ремонта в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». 

 На сегодняшний день, как сообщил врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, все акты подписаны, объект принят и образовательный процесс в отремонтированной гимназии начался.

Что касается планов на 2023 год, то, по словам Андрея Ермакова, 10 объектов запланированы к ремонту, все процедуры пройдены, торги объявлены и до 10 марта планируется заключение контрактов. 

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