В России упростили правила жарки шашлыков на дачах

07:19, 01 марта 2023, ПАИ

В МЧС России разрешили жарить шашлыки в 5 м от дачного дома, соответствующие поправки в правила противопожарного режима в РФ вступили в силу.

С 1 марта требования безопасности упрощены, и ставить мангал теперь можно от дачного дома на расстоянии не менее 5 м. Ранее минимальное для мангала расстояние было 20 м, а для костра - 50 м, пишет ТАСС.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м - в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно», - пояснял директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Эти же правила касаются и сжигания листвы - это можно теперь сделать в 15 м от дома. Это расстояние можно сократить в два раза, если использовать металлическую емкость с крышкой, например бочку. При этом она должна быть без прогаров.

Еще одно нововведение, наоборот, ужесточает требования безопасности, но не для граждан, а для властей на местах: отныне ширина минерализованных полос, отделяющих населенный пункт от леса или торфяника, увеличена до 1,4 м.