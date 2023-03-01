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Общество

Скорость мобильного интернета в России снизилась на 7% - исследование

В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

Расчеты базируются на результатах «десятков тысяч замеров», которые провели клиенты сервиса «Мегабитус» (фирменное приложение компании), утверждают авторы исследования. В столице доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.

Такую динамику TelecomDaily связывает с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в РФ прекратились весной прошлого года, а также с тем, что операторы стремятся устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.

«Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%» — объясняет такую техническую политику гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Представители сотовых операторов, в свою очередь, утверждают, что скорость мобильного интернета в 2022-м — начале 2023 года не снижалась или даже росла. Если сравнивать показатели в Москве и по всей России не разделяя, то падения действительно не видно, отмечает Денис Кусков. Но если рассматривать столицу и остальные субъекты по отдельности, то получается, что при росте скорости в крупнейшем городе за его пределами она снижается, считает он.

Проблема снижения скорости интернет-доступа сейчас актуальна не только для российских операторов — с ней сталкивается большинство компаний по всему миру, отмечает источник, знакомый с менеджерами нескольких организаций. По его словам, в России ситуацию усугубляет отсутствие поставок оборудования.

Связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика, указывает он. Проблему могли бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций, однако это невозможно без дополнительных инвестиций, которые будут сопровождаться увеличением тарифов, утверждает источник. Но государство вряд ли допустит рост цен на сотовую связь, добавил он.

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