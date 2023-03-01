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Общество

Новый сигнал светофора появится в России

Новый сигнал светофора белого цвета закреплен в правилах дорожного движения и появится на дорогах России. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 марта.

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», - приводит понятие из постановления правительства, закрепленное в ПДД, ТАСС.

В постановлении отмечается, что направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

В пресс-центре МВД России ранее поясняли, что такие светофоры уже появились во многих регионах страны. Их установка зависит от владельцев дорог, принимающих решение при выборе способов организации дорожного движения на конкретных регулируемых пересечениях. Информационные световые секции применяются в экспериментальных целях в Москве Центром организации дорожного движения. 

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