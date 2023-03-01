До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днем местами, ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный.
Температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов, ночью - от -2 до +1.
В Пскове днем преимущественно без осадков, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем - от +1 до +3, ночью - от -1 до +1 градуса.
В Великих Луках тоже пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем - от 0 до +2, ночью - от 0 до -2.
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