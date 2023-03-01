До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:26, 01 марта 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днем местами, ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный.

Температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов, ночью - от -2 до +1.

В Пскове днем преимущественно без осадков, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем - от +1 до +3, ночью - от -1 до +1 градуса.

В Великих Луках тоже пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем - от 0 до +2, ночью - от 0 до -2.