Выплаты на 14 млн рублей из маткапитала получили псковские семьи в январе

10:02, 01 марта 2023, ПАИ

В Псковской области за январь 2023 года 1 363 семьи получили ежемесячную выплату из материнского капитала на сумму 13,9 млн рублей. Некоторые семьи оформили две и более выплаты на каждого ребенка до 3 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Соцфонда РФ.

С этого года, после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами, еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. С 1 января 2023 года в Псковской области он составил 13 920 тыс. рублей в месяц.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности.

Напомним, возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением единого пособия для семей с детьми. Причем родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

В Соцфонде отметили, что при обращении семьи за единым пособием ежемесячная выплата за счет средств маткапитала, назначенная до 2023 года, будет прекращена. Для ее возобновления необходимо заново подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентских службах ОСФР по Псковской области, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.