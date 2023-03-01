Панихида в память о десантниках 6-й роты прошла в псковском храме

09:58, 01 марта 2023, ПАИ

Панихида по погибшим десантникам из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прошла в храме Александра Невского, сообщает корреспондент ПАИ.

На службу пришли военнослужащие Псковского гарнизона, ветераны и неравнодушные псковичи.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии в ходе Второй чеченской войны вступили в бой с 2500 боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. За проявленный в ходе боя героизм и мужество 22 десантника были награждены званием Героя России. Из них 21 награда присуждена посмертно.