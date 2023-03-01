30-летний юбилей отмечает псковский СОБР «Гепард»

10:41, 01 марта 2023, ПАИ

Специальный отряд быстрого реагирования «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области отмечает 1 марта 30-летие со дня образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1993 году и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. С 2016 года СОБР «Гепард» выполняет служебно-боевые задачи в составе регионального управления Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день основные задачи СОБР – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими госорганами следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий.

Сотрудники подразделения на постоянной основе принимают участие в спецоперациях, задерживают подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. При содействии «Гепарда» из незаконного оборота изымается огнестрельное оружие и наркотические вещества.

За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники отряда отмечены государственными и ведомственными наградами.

В ходе выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе несколько сотрудников отряда получили ранения, а 24 января 1996 года в Грозном погиб старший лейтенант внутренней службы Олег Караулов.