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Общество

Запись в детские лагеря началась в Псковской области

Электронная запись в детские лагеря открылась в Псковской области, пишет «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на Центр детского отдыха и оздоровления.

Приём документов идёт в лагеря, которые находятся на балансе Центра детского отдыха и оздоровления: «Алые паруса», «Березка», «Дружба», «Зеркальный», «Звездный», «Чайка» и «Стремительный».

Предварительная запись ведется через сайт cdoo.pskovedu.ru.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8 (8112) 57 77 82 или 8 (8112) 57 57 90.

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