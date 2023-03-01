Жителя Казани осудили за оскорбление участников СВО в поезде Псков - Москва

11:49, 01 марта 2023, ПАИ

Житель Казани, оскорблявший участников СВО в поезде Псков - Москва, привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.

Валдайский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 53-летнего жителя Казани, привлекаемого к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ - за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Согласно материалам дела, 26 октября 2022 года в ночное время, находясь в поезде Псков - Москва, на перегоне между станциями Пола и Кневицы Новгородской области, в присутствии пассажиров мужчина оскорблял военнослужащих - участников СВО, следующих в том же вагоне. Он называл их «убийцами» и заявлял, что их надо судить по статье 105 УК РФ.

На судебное заседание он не явился, дело об административном правонарушении было рассмотрено без его участия.

Исследовав письменные материалы дела и оценив доказательства, суд установил в действиях жителя Казани состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей. Постановлением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.