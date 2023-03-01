Психиатр предупредил о возможности уменьшения мозга от алкоголизма

10:51, 01 марта 2023, ПАИ

Любая форма зависимости наносит колоссальный ущерб физическому здоровью, при алкоголизме страдают многие органы и системы. Одна из мишеней алкоголя — это мозг, сказал психиатр Евгений Кульгавчук, пишет РИА ФАН.

«Алкогольная энцефалопатия — это приобретенное токсическое заболевание головного мозга, которое вызывается избыточным, повторяющимся поступлением в организм этилового спирта. При этом происходят дистрофические изменения мозга: при острых алкогольных повреждениях мозга поражаются подкорковые структуры, и в пределах месяца развивается геморрагический некроз, то есть омертвение тканей», — объяснил врач.

Кульгавчук отметил, что при хронических формах дистрофия мозга прогрессирует медленнее: уменьшается объем мозга, его структуры замещаются спинномозговой жидкостью и постепенно формируется гидроцефалия. Это проявляется изменениями психики, высших мозговых функций, таких как память, внимание, мышление.

Также добавляется нарушение координации, дрожание пальцев рук. Процессы ведут к инвалидности, а при острых алкогольных энцефалопатиях часто завершаются и смертью, рассказал психиатр.

Алкогольная энцефалопатия обычно возникает на фоне хронического алкоголизма 2-3 стадии, которому предшествует регулярное употребления значимых доз алкоголя в течение 5-20 лет. На этом этапе уже возникают необратимые изменения в головном мозге.

Специалист подчеркивает: чтобы не бороться с зависимостью, лучше порой и не начинать. Трезвый образ жизни — путь к счастливым семьям и здоровью людей, подытожил психиатр.