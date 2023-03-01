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Общество

Бренд Псковского района придумают студенты на конференции в ПсковГУ

Фото ПсковГУ

IX Международная научно-практическая конференция «Брендинг как коммуникационная технология XXI века» пройдет в ПсковГУ 1 и 2 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Открытие состоится сегодня в 12:30, а пока ребята-участники семинара уже приступили к выполнению задания. 16 студентов ПсковГУ, СПбГЭУ и Белорусского государственного университета объединились в команды, их задача - придумать, на чём может быть построен бренд Псковского района», - уточнили в вузе. 

Уже прошла установочная сессия, на которой доктор филологических наук, профессор, завкафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, научный руководитель проекта Алексей Кривоносов рассказал, что ребятам предстоит сделать сегодня.

«Принципиально важно, чтобы в работе принимали участие студенты. Мы благодарны руководству Псковского района за то, что они согласились принять молодежь, понимая необходимость развития территориального брендинга. В течение двух дней командам надо будет реализовать задачи, которые перед ними поставят главы сельских поселений - Карамышева и Тямши. Там есть над чем поработать. Вам предстоит продумать концепцию аттрактов, которые могут стать брендами, предложить варианты сувенирной продукции и арт-объектов. Также мы ждем от вас большое интервью с главой Псковского района. Не бойтесь сумасшедших идей: чем больше в них необычного, тем более реализуемыми они будут. Все в ваших руках. Район интересный, есть за что ухватиться», - отметил Кривоносов.

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