«Экопром» напомнил псковичам о правилах утилизации старой техники

11:42, 01 марта 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» напомнил жителям Псковской области правила утилизации вышедшей из строя или надоевшей бытовой техники.

Соответсвующий вопрос задала сотрудникам компании одна из жительниц Дедовичского района. В «Экопроме» рассказали, что с 1 января 2021 года в России запрещено захоронение отходов электронного и электрического оборудования, в состав которого входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

«Отходы электронного оборудования увеличивают размеры свалок, а также дают значительную часть всех токсичных веществ, накапливающихся на полигонах. В технике, хоть и в незначительных количествах, но присутствуют свинец, кадмий, мышьяк, бериллий и прочие вещества, не самые полезные для организма. Особенно это относится к аккумуляторам и батарейкам, которые в больших количествах оказываются на свалках», - говорится в сообщении.

Значительная часть потребительской электроники — это масса драгоценных и цветных металлов, которые бесцельно пропадают при неправильной утилизации, отметили в компании.

Есть несколько способов сдать старую бытовую технику на утилизацию. В первую очередь этим занимаются специальные компании, оснащенные соответствующим оборудованием для извлечения вредных компонентов и элементов, подходящих для вторичной переработки. Объявления о приеме бытовых приборов на утилизацию можно найти в интернете.

«Это не единственный способ избавиться от ненужной техники. Есть и другие. Мы связались с крупными торговыми сетями и выяснили, что ненужную технику можно сдать на утилизацию в магазины «Эльдорадо» и «М.Видео», - отметили в «Экопроме».

Кроме того, можно отследить в соцсетях и на сайтах экоорганизаций информацию о проведении акций по сбору электронного мусора или продать бывшие в употреблении приборы на запчасти, разместив объявление о продаже. «Если перечисленные способы вам не подходят, можно просто оставить бытовую технику на контейнерной площадке рядом с мусорным баком, после чего ее вывезут как КГО отдельным маршрутом», - рассказали сотрудники компании.