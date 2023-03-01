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Общество

Мосгортранс выставил на продажу базу отдыха в Псковской области

Мосгортранс выставил на продажу базу отдыха в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Прием заявок на участие в электронных аукционах по продаже базы отдыха «Чайка» в Великолукском районе уже открыт. Непрофильные активы реализуют в рамках конкурентной процедуры.

Уже несколько лет база не используется по назначению, так как сотрудники Мосгортранса отдыхают в оздоровительном комплексе Московского метро. Он находится в Подмосковье, а «Чайка» - в 450 км от Москвы.

Сейчас базе отдыха требуется реконструкция. После обновления она подойдёт для семейного отдыха на природе. Приём заявок на участие в аукционе по продаже «Чайки» завершится 20 марта. Торги пройдут на онлайн-площадке Росэлторг.

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