В Псковской области закончился осенне-зимний сезон охоты

12:02, 01 марта 2023, ПАИ

На территории Псковской области подошел к концу осенне-зимний сезон охоты. С 1 марта запрещена охота на всех животных, кроме волков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

«В связи с окончанием осенне-зимнего сезона охотники обязаны сдать разрешения на охоту по месту выдачи», - напомнил замруководителя профильного комитета.

Он также отметил, что следующий сезон в регионе открывается с первой субботы апреля. С этого момента можно охотиться на водоплавающую дичь (селезней, уток). Отстрел глухаря, тетерева и вальдшнепа разрешен с третьей субботы апреля в течение 10 календарных дней. Охота на волков продолжится до конца марта.