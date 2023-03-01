Легендарных десантников 6-й роты вспоминают в Пскове

11:50, 01 марта 2023, ПАИ

Траурный митинг в память о десантниках 6-й роты прошёл на кладбище в Орлецах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В 23-ю годовщину гибели бойцов к могилам героев пришли родственники, военнослужащие, представители общественности и официальные лица: первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор Елена Бибикова, заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, первый вице-губернатор Вера Емельянова, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, глава Пскова Борис Ёлкин, заместитель председателя Псковской городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьёв.

В память о 84 военнослужащих, отдавших жизнь за Отечество в бою под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни, ключарь храма Святого князя Александра Невского иерей Александр Короплясов отслужил заупокойную литию.

Андрей Турчак, обращаясь к родным и близким героев, признался, что каждый год в этот день ему сложно подбирать слова. «Нет таких слов, которые хоть насколько-то могут уменьшить боль утраты родного человека – сына, брата, мужа, отца. Но мы собираемся здесь, чтобы память о беспримерном подвиге наших ребят сохранялась. История развивается по спирали, место и время подвигу было и тогда, 23 года назад под Улус-Кертом, и сейчас – под Кременной, на Сватовском направлении, под Херсоном, под Каховкой, под Угледаром, под Артёмовском. Наши ребята, которые сейчас сражаются на передовой, помнят о бойцах 6-й роты, и их подвиг является для них примером», - сказал вице-спикер.

Заместитель командующего ВДВ России Леонид Шевченко сравнил подвиг псковских десантников с Курской битвой: «Их подвиг был переломным моментом во Второй чеченской кампании, этот подвиг определил победу и наметил путь к завершению войны». Леонид Шевченко подчеркнул, что 6-я рота навечно останется в памяти всего российского народа.

«Мы сегодня снова на этом месте – святом, необыкновенном, на месте удивительной силы, - сказала, стоя у монумента десантникам, Вера Емельянова. – Тем, кому сложно найти ответы на вопросы, которые поставила перед нами жизнь, можно прийти сюда, и думаю, что ответы найдутся быстрее». Первый вице-губернатор адресовала родным героев слова соболезнования и благодарности и сказала, что сейчас все особенно нуждаются в той силе, которой обладали погибшие бойцы, чтобы выстоять в современной ситуации.

От имени 76-й дивизии перед собравшимися выступил врио командира Псковского соединения ВДВ Михаил Ткачёв. «Бойцы 6-й роты как будто смотрят на нас и подсказывают, как нам сейчас поступать, как выполнять задачи и идти вперёд. Сегодня герои-десантники находятся на острие атаки и мужественно выполняют свою задачу, проявляя бесстрашие, поддерживают друг друга в бою. Так было 23 года назад, так есть и сейчас», - подчеркнул командир.

От лица родителей десантников 6-й роты на митинге выступила мама гвардии рядового Вадима Чугунова Дина Чугунова. Она поблагодарила за поддержку командование дивизии и лично Андрея Турчака «материнским поклоном». «Я думаю, что наши ребята с высоты небес помогают нашим бойцам. Мы верим, что наша страна и наши воины победят», - сказала Дина Чугунова и пожелала всем мирного неба.

Траурное мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным маршем военнослужащих дивизии.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.