Еще 1500 абонентов Газпрома в Пскове перешли на электронные квитанции

12:08, 01 марта 2023, ПАИ

В 2022 году на электронные квитанции перешли 1500 абонентов «Газпром межрегионгаз Псков», а с начала 2023 года – еще 150, сообщили в пресс-службе компании.

Переходя на электронную квитанцию, абоненты получают доступ к платежному документу в любое время. Также можно получать на свою электронную почту квитанции других абонентов, если есть необходимость в контроле и помощи с оплатой.

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете абонента», а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ.