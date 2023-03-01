В Пскове пройдёт серия встреч с НКО и органами исполнительной власти региона

12:32, 01 марта 2023, ПАИ

В марте в Пскове пройдёт серия круглых столов с руководством комитета по культуре, спорту, образованию Псковской области, управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив

Круглые столы станут диалоговыми площадками, направленными на выстраивание системной совместной работы, удовлетворяющей запросам гражданского общества региона.

Расписание:

9 марта в 15:00 круглый стол с начальником Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области;

13 марта в 15:00 круглый стол с председателем комитета по спорту Псковской области;

15 марта в 15:00 круглый стол с председателем комитета по культуре Псковской области;

22 марта в 15:00 круглый стол с заместителей председателя комитета по образованию Псковской области.

Мероприятия проходят по итогам работы регионального форума СОНКО «Содействие» по адресу: город Псков, ул. Льва Толстого, 4, Точка Кипения Псков. Регистрация на круглые столы доступна по ссылке. Интересующие вас вопросы можно задать, заполнив форму.

Организатором выступает АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».