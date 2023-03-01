Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове пройдёт серия встреч с НКО и органами исполнительной власти региона

В марте в Пскове пройдёт серия круглых столов с руководством комитета по культуре, спорту, образованию Псковской области, управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив

Круглые столы станут диалоговыми площадками, направленными на выстраивание системной совместной работы, удовлетворяющей запросам гражданского общества региона.

Расписание:

  • 9 марта в 15:00 круглый стол с начальником Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области;
  • 13 марта в 15:00 круглый стол с председателем комитета по спорту Псковской области;
  • 15 марта в 15:00 круглый стол с председателем комитета по культуре Псковской области;
  • 22 марта в 15:00 круглый стол с заместителей председателя комитета по образованию Псковской области.

Мероприятия проходят по итогам работы регионального форума СОНКО «Содействие» по адресу: город Псков, ул. Льва Толстого, 4, Точка Кипения Псков. Регистрация на круглые столы доступна по ссылке. Интересующие вас вопросы можно задать, заполнив форму.

Организатором выступает АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

100-летие отмечает ветеран из Бежаницкого района
01 марта 2023

В Госдуме рассказали, какие законы вступили в силу с 1 марта
01 марта 2023

Мокрый снег и +4 градуса прогнозируют в Псковской области 2 марта
01 марта 2023

К монументу «Купол» возложили цветы в память о подвиге псковских десантников
01 марта 2023

В Псковской области закончился осенне-зимний сезон охоты
01 марта 2023

Легендарных десантников 6-й роты вспоминают в Пскове
01 марта 2023

Индустрии красоты Псковской области посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб»
01 марта 2023

Панихида в память о десантниках 6-й роты прошла в псковском храме

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...