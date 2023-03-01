Книгу об изборских котах презентовали псковичам
Книгу об изборских котах представили псковичам в музее-заповеднике «Изборск» в честь Дня кошек, который отмечается 1 марта в России.
«Эти невероятно милые, простые стихи о кошках написал начальник отдела реставрации и консервации музея-заповедника «Изборск» Сергей Черкасов. А проиллюстрировал их питерский художник Сергей Феденко», - рассказали в группе Изборского музея в соцсети «ВКонтакте».
Книгу «Изборские истории» можно бесплатно скачать по ссылке.
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