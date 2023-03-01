Минобрнауки проведёт проверку в РУДН из-за украинских флагов

12:57, 01 марта 2023, ПАИ

Минобрнауки назначило служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) из-за ситуации с украинскими флагами, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», - сказал он.

По словам Могилевского, вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого - неонацистский режим, недопустимо. При этом он отметил, что украинских студентов, учащихся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешаны украинские флаги. Студенты РУДН написали открытое письмо, в котором пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран.