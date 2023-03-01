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Культура

Выставка «Непобедимая красота» откроется в Изборске 6 марта

Выставка «Непобедимая красота» откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 6 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. 

«Название выставки определено ее составом — в экспозицию вошли копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, подготовительные рисунки для них и большая серия пейзажей русской природы», - рассказали в музее.

Основной раздел выставки посвящен творчеству академика, заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ Александра Крылова. В его работах запечатлены древние города России — Великий Новгород, Псков и Изборск.

Как отмечает сам автор, многие работы — это лишь этюды, а не законченные произведения, но они являются бесценными художественными свидетельствами. «Я писал, понимая, что это может исчезнуть, писал «Русь уходящую». И действительно, все представленное уже исчезает или подвергается невежественной реставрационной обработке, после чего теряет первозданную красоту. А ведь это — места, которые всегда служили русским людям в их духовной жизни», - сказал художник.

Также выставка освещает деятельность руководимой художником мастерской. Художник личным примером воспитывает современных молодых людей для профессионального познания национального наследия. Подаренные Изборскому музею копии фресок храмов Пскова, Ферапонтова, Ярославля, Новгорода, выполненные студентами Александра Константиновича, со всей очевидностью свидетельствуют об этом. На выставке представлены созданные студентами копии фресок храмов Москвы, Подмосковья, Костромы, Устюжны, Ярославля и других русских городов, сел и деревень.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 до 31 марта в экспозиционно-выставочном зале (ул. Печорская, 37). Билеты на выставку можно приобрести по «Пушкинской карте».

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