2,5 млн рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

14:42, 01 марта 2023, ПАИ

Жители Пскова и нескольких районов области поддались на ухищрения злоумышленников и лишились в общей сложности более двух с половиной миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Нескольким жителям Пскова, а также Невельского, Бежаницкого и Пушкиногорского районов, среди которых были и пенсионеры, позвонили незнакомцы, которые, в частности, предложили воспользоваться возможностью получить прибыль от инвестиций в крупную компанию.

Другим своим собеседникам мнимые банковские служащие и правоохранители рекомендовали срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета». Кроме того, звонили злоумышленники и под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности за ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.