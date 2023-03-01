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Борис Елкин: Подвиг 6-й роты служит примером для тех, кто отстаивает интересы России

Подвиг 6-й роты продолжает служить примером для тех, кто с честью, мужеством и бесстрашием отстаивает интересы России. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 1 марта, в день памяти воинов-десантников 6-й роты, псковичи испытывают горечь утраты и гордость за российских военнослужащих.

«Подвиг 6-й роты – особая страница в героической истории Пскова. Он и сегодня служит примером для тех, кто с честью, мужеством и бесстрашием отстаивает интересы России. Говорят, время лечит. Но годы идут, а боль остается. Она в наших сердцах навсегда. Мы помним!» - написал Борис Елкин.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.

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