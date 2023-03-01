Плюсская прокуратура обратила внимание на уходящую под воду обочину дороги

15:16, 01 марта 2023, ПАИ

На затопленную полосу дороги Заполье – Гдов на улице Советской в плюсском селе Ляды обратила внимание прокуратура района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Руководитель ГБУ «Псковавтодор» получил прокурорское представление с требованием «устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения и надлежащем содержании автомобильных дорог».

Из-за возвышения обочины над проезжей частью местами затапливает не только полосу, под воду полностью уходит и обочина дороги. Ситуацию усугубляют осадки и таяние снега. Всё это затрудняет движение автомобилей и пешеходов.

Представление находится на рассмотрении.