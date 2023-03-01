Главный риск при проезде кругового перекрестка по новым правилам назвал эксперт

14:51, 01 марта 2023, ПАИ

С 1 марта вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков. О рисках для водителей рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Теперь при проезде таких перекрестков нужно обращать внимание на дорожные знаки, установленные перед ними. Приоритет будет у тех участников, что едут по главной дороге.

«Если вы, подъезжая к кругу, видите знак «Главная дорога», то те водители, что едут по кругу, должны вам уступать. Проблема в том, что изменение формулировок происходит уже в четвертый раз за последние 12 лет. Все это работает идеально только тогда, когда знаки стоят», — отметил Максим Кадаков.

В новых правилах проезда круговых перекрестков главный риск для водителей заключается в том, что на таких местах может не оказаться необходимых знаков, что может спровоцировать ДТП.

Максим Кадаков уточнил, что круговое движение может быть фактически разбито на несколько микроперекрестков, на каждом из которых могут меняться правила проезда. По его словам, в Европе это применяется уже давно, и, если правильно все организовано, никаких проблем нет.

«То есть визуально вы можете не догадаться, что въезжаете на круговое движение, но знаки должны вам однозначно сказать, кто кому уступает. Если ставить их правильно, исходя из организации движения на отдельно взятом перекрестке, то у водителей проблем не будет», — подчеркнул он.