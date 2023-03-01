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Общество

В микрорайоне Псковкирпич начал работу кабинет врача-терапевта

В микрорайоне Псковкирпич начал работу кабинет врача-терапевта, сообщил на своей странице в социальной сети депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

По его словам, потребовалось два года переписки и общения со специалистами для решения вопроса открытия кабинета терапевта и аптечного пункта в удаленном от центра микрорайоне.

«Аптеке и врачу в микрорайоне Псковкирпич быть! Спасибо всем, кто помогал и верил. Уже встретился по вопросу организации работы с заведующей аптекой – Светланой Станиславовной Кикре. С закупкой медикаментов проблем нет. Все, что востребовано в период вирусных заболеваний, в аптеке есть. Цены по отдельным позициям ниже, чем в центре города. Любой препарат, заказав по телефону, житель микрорайона сможет забрать в течение 2 дней», - добавил Сергей Гаврилов.

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