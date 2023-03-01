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Культура

«Медиаразведку» провела в Пскове делегация блогеров и фотографов

Делегация журналистов, блогеров и фотографов приехала в Псков в рамках проекта «Медиаразведка», чтобы исследовать город и открыть его самые яркие особенности, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники блог-тура посетили объекты псковского музея. В частности, они осмотрели Псковский кремль и Довмонтов город, поднялись на смотровую площадку Власьевской башни, а также стали участниками интерактивной программы «Лев против Орла» в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

«Впоследствии на основе составленного после этой экскурсии мнения Псковская область получит развернутый аналитический отчет от Туту.ру с конструктивными советами, которые помогут в совершенствовании имеющихся и создании новых предложений для путешественников», - отметили в музее. 

Руководитель пресс-службы Туту.ру и куратор проекта Наталья Анисимова отметила, что за время «медиаразведок» они разработали рецепт идеального пресс-тура и стараются внедрять его компоненты в свои поездки.

«Медиаразведка» – это проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в рамках которого журналисты, блогеры и фотографы открывают для себя самые разные регионы России, знакомятся с их важнейшими достопримечательностями, необычными вариантами досуга и локальной кухней.

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