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Общество

«Отступить же никак нельзя»: губернатор о подвиге псковской роты

Память о павших героях 6-й роты увековечена в строках многих стихов и песен, которые сложил народ, написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«23 года назад в неравном бою под Улус-Кертом погибла 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 90 человек стояли насмерть, в живых остались всего 6 бойцов», - напомнил глава региона.

Он отметил, что одно из посвящённых героям стихотворений принадлежит Вениамину Гумарову, и привёл в своем Telegram-канале строки произведения:

«У селения Улус-Керт

Бьется с бандой псковская рота.

Здесь повсюду гуляет смерть,

Здесь повсюду гуляет смерть

И навряд ли минует кого-то.

От разрывов гудит земля,

Не пробьется никак подмога.

Отступить же никак нельзя,

Отступить же никак нельзя,

На вес золота эта дорога.

На исходе боезапас,

В ход пошли уже штык и лопата.

«Как-то мамы там будут без нас,

Как-то мамы там будут без нас?»

– Шепчут губы мальчишки-солдата.

На высотке лежат бойцы,

Стонет лес от тоски и печали.

Честь вам, матери и отцы!

Честь вам, матери и отцы!

Что такими вот их воспитали!

Честь вам, матери и отцы!

Честь вам, матери и отцы!

Что героями их воспитали!»

Сегодня, 1 марта, в Пскове прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели десантников легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

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