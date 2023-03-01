«Отступить же никак нельзя»: губернатор о подвиге псковской роты
Память о павших героях 6-й роты увековечена в строках многих стихов и песен, которые сложил народ, написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«23 года назад в неравном бою под Улус-Кертом погибла 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 90 человек стояли насмерть, в живых остались всего 6 бойцов», - напомнил глава региона.
Он отметил, что одно из посвящённых героям стихотворений принадлежит Вениамину Гумарову, и привёл в своем Telegram-канале строки произведения:
«У селения Улус-Керт
Бьется с бандой псковская рота.
Здесь повсюду гуляет смерть,
Здесь повсюду гуляет смерть
И навряд ли минует кого-то.
От разрывов гудит земля,
Не пробьется никак подмога.
Отступить же никак нельзя,
Отступить же никак нельзя,
На вес золота эта дорога.
На исходе боезапас,
В ход пошли уже штык и лопата.
«Как-то мамы там будут без нас,
Как-то мамы там будут без нас?»
– Шепчут губы мальчишки-солдата.
На высотке лежат бойцы,
Стонет лес от тоски и печали.
Честь вам, матери и отцы!
Честь вам, матери и отцы!
Что такими вот их воспитали!
Честь вам, матери и отцы!
Честь вам, матери и отцы!
Что героями их воспитали!»
Сегодня, 1 марта, в Пскове прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели десантников легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.