Пскович предстанет перед судом за кражу сабвуфера

16:47, 01 марта 2023, ПАИ

24-летний житель Пскова обвиняется в краже сабвуфера и другого имущества из открытого багажника автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Сотрудники установили, что мужчина, прогуливаясь по улицам Пскова, увидел припаркованный у одного из домов автомобиль марки ВАЗ-21083 с приоткрытым багажником.

В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, он открыл багажник и вытащил из него сабвуфер, два усилителя и другое имущество.

После этого пскович скрылся с похищенным и распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 14 500 рублей.

В ходе разбирательства обвиняемый признался, что именно он совершил хищение, и выразил готовность написать явку с повинной.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.