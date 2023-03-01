Пскович оштрафован за повторную езду в нетрезвом виде

17:42, 01 марта 2023, ПАИ

Псковскому автомобилисту выпишут штраф за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 8 января подсудимый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне Кусва Псковского района, сел за руль автомобиля «Лада» и отправился в деревню Заровенье. В пути его остановил сотрудник ГИБДД.

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 69-летнего водителя и назначил ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.