Андрей Турчак: Сейчас военнослужащие на передовой помнят о подвиге бойцов 6-й роты

16:23, 01 марта 2023, ПАИ

Место и время подвигу было и тогда, 23 года назад, место и время подвигу есть и сейчас, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на траурном мероприятии, посвященном памяти 6-й роты в Пскове.

«Каждый год на этом месте мы встречаемся с вами. И каждый год очень сложно подбирать слова. Потому что нет таких слов, которые хоть насколько-то могут уменьшить боль утраты родного человека, сына, брата, мужа, отца. Но мы собираемся здесь для того, чтобы память о беспримерном подвиге наших ребят сохранялась в наших сердцах, в сердцах наших близких, наших товарищей», - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что сейчас военнослужащие на передовой помнят о подвиге бойцов шестой роты.

​​

«Время развивается по спирали. Под Кременной, на Сватовском направлении, под Херсоном, Каховкой, Угледаром, Артёмовском. Наши ребята, которые сейчас сражаются на передовой, помнят о бойцах шестой роты. И их подвиг является для них примером. Все они сейчас вместе с нами, смотрят на нас. Самая лучшая память о них – это наша Победа. И ни у кого не должно быть сомнений, что враг будет разбит и победа будет за нами», - заключил секретарь Генсовета «Единой России».