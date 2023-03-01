Послания и разъяснения. Главные события месяца глазами экспертов. Февраль 2023 года

16:59, 01 марта 2023, ПАИ

Минувший месяц стал для России знаковым: год продолжается специальная военная операция, глава государства Владимир Путин выступил с подробнейшим посланием Федеральному Собранию. Безусловно, это нашло отражение и в региональной повестке дня.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты — представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг — топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Губернатор Михаил Ведерников разъяснил подписанные документы об эвакуации при ЧС

В очередной раз мы становимся свидетелями, насколько важны сейчас для разъяснения происходящего — спокойного и взвешенного — механизмы связи между властями и жителями региона. В феврале специалисты ЦУР Псковской области зафиксировали в социальных сетях волну чуть ли не панических постов: мол, псковичей готовят к эвакуации.

Поводом для таких комментариев стали подписанные документы, которые уточняли планы эвакуации в случае ЧП в регионе. Как это часто бывает, подробно документы читать почти никто не стал, но слово «эвакуация» в наше непростое время сработало как триггер. И понеслось!

Волна домыслов была купирована оперативно. Как это уже происходит не в первый раз, положил конец домыслам губернатор Михаил Ведерников, который в специальном видео спокойно и деловито разъяснил, что это за документы такие и почему они вдруг понадобились.

Глава региона напомнил, что, как и во многих регионах России, в Псковской области был введен режим базовой готовности: «В числе прочего этот режим предполагает привести в порядок систему обеспечения безопасности жителей и объектов ключевой инфраструктуры. С прошлого года мы ведем системную межведомственную работу по модернизации защитных сооружений, системы оповещения граждан, а также инфраструктуры безопасности транспортных узлов. В процессе выяснилось, что многие документы годами не актуализировались и просто устарели. В частности, у нас вообще не был прописан большой блок по эвакуации материальных ценностей. Мы дополнили постановления, сделали их актуальными для сегодняшней инфраструктуры и безопасности населения. Это плановая работа технического характера. Разумеется, никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится».

4 место. Телемарафон «Всё для Победы» на телеканале «Первый Псковский»

Уже более полугода ОНФ по всей стране проводит акцию «Всё для Победы» по сбору средств на нужды наших воинов в зоне СВО. В канун Дня защитника Отечества в прямом эфире телеканала «Первый Псковский» прошел четырехчасовой одноименный телемарафон.

В региональном медиапространстве телемарафоны в прямом эфире не проводились уже очень давно. «Первый Псковский» остается верен одной из своих фишек — масштабные и важные события транслируются в онлайн-режиме.

Телемарафон, пожалуй, впервые дал развернутую картинку той помощи, которую жители, организации, власти Псковской области оказывают участникам СВО. Слова «от мала до велика» больше не звучали преувеличением. Участниками акции в прямом эфире стали почти четыре десятка представителей региональных и муниципальных властей, политических партий и общественных организаций, волонтеры, ветераны, жены военнослужащих — у каждого из них была своя история помощи нашим ребятам.

3 место. Выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района

Пока партия «Яблоко» продолжает водить по судам за руку отправленную в отставку с оценкой «неуд» бывшую главу Пустошкинского района Светлану Василькову, в муниципалитете активно шло выдвижение кандидатов на пост главы района, досрочные выборы которого предстоят в апреле.

Выборы в Пустошке открывают череду избирательных кампаний 2023 года. В этом смысле эти муниципальные выборы — мини-смотр региональных отделений политических партий и их готовности бороться за власть.

На конец февраля своих кандидатов в Пустошкинском районе выдвинули «Единая Россия» (Юрий Кравцов), ЛДПР, КПРФ (Станислав Янкевич) и «Партия Роста» (Елена Агаджанова). В кандидатской обойме также присутствует самовыдвиженец Ирина Алиева.

А что же партия «Яблоко»? А ничего. Кандидатов от нее на муниципальных выборах ждать не приходится, участие в политическом процессе в стане псковских «яблочников», кажется, окончательно стали воспринимать как сутяжничество.

Число выдвинувшихся в Пустошке кандидатов свидетельствует, что как минимум формально выборы в районе станут конкурентными. Активная фаза избирательной кампании придется на вторую половину марта — апрель. И пока сюрпризов не предвидится.

2 место. Преобразование восьми районов в муниципальные округа

На февральской сессии Псковского областного Собрания была завершена глава (не последняя) в истории новой муниципальной реформы. Восемь районов области, пройдя все необходимые процедуры — от инициативы и общественных слушаний до законодательной инициативы, законодательно получили возможность перейти к форме муниципальных округов. Восемь районов — это треть муниципалитетов Псковской области, их можно назвать пилотными в осуществлении перехода всех районов к муниципальным округам.

О плюсах организации МСУ в виде муниципальных округов мы говорили и писали много, повторяться не будем. Отметим, что осуществление преобразования стало очевидным успехом политического блока правительства Псковской области во главе с вице-губернатором Александром Серавиным. Во всех преобразуемых муниципалитетах процесс проходил спокойно, в рамках здоровой дискуссии и не вызвал у местных сообществ и экспертов практически никакого отторжения: «на земле» за 15 лет хорошо «познакомились» с недостатками двухуровневой системы МСУ и прекрасно представляют выгоды перехода на один уровень.

Попытки «Яблока» (в большей степени) и КПРФ (в меньшей) противодействовать преобразованиям в муниципалитетах значимой поддержки не нашли. «Яблочники» пытались повлиять на процесс в Новоржевском районе, где главой муниципалитета является их креатура Софья Пугачева, однако безуспешно. Теперь в Новоржевском муниципальном округе в сентябре 2023 года пройдут выборы главы округа и окружного Собрания депутатов. Это на год сокращает полномочия Пугачевой, с одной стороны, но с другой — дает всем без исключения партиям (не только в Новоржеве) устроить «перезагрузку» и попытаться завоевать в муниципальной власти более крепкие позиции.

1 место. Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, Михаил Ведерников прокомментировал выступление главы государства в региональном разрезе

Послание Владимира Путина стало самым ожидаемым и комментируемым событием года. Пожалуй, еще никогда накануне выступления главы государства не было такого огромного числа прогнозов и предположений о его содержании.

Послание-2023 стало самым длительным по времени за всю историю обращений президента к Федеральному Собранию. В нем оказалось место и геополитическим вопросам будущего России, и тактическим моментам ближне- и среднесрочного развития страны. Часть затронутых тем касались напрямую регионов России, включая, конечно, и Псковскую область.

«Президент детально довел свою позицию о том, что происходит в мире, как ведут себя наши оппоненты и что нужно делать нашей стране. Если говорить о Псковской области, можно выделить два ключевых момента: во-первых, это создание государственного фонда по поддержке участников СВО и членов их семей, кроме того, для нас важно, что наши военнослужащие, мобилизованные и добровольцы получат возможность выезжать в краткосрочный отпуск. Мы находимся на постоянной связи с командирами, с нашими ребятами — запрос на это есть», — прокомментировал послание губернатор Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на еще один важный момент: в течение нескольких лет 4,5 трлн рублей будет выделено на модернизацию сферы ЖКХ. «Для Псковской области это имеет особое значение. В этой части много сделано в плане реализации нацпроектов, взаимодействия с фондом, но с учетом износа региональной сферы ЖКХ мы сделаем всё возможное, чтобы во всех этих программах максимально участвовать», — пообещал губернатор.

ТОП-10