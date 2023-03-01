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Общество

Псковстат подсчитал число безработных в регионе

Численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте 15 лет и старше в Псковской области в IV квартале 2022 года составила 310,7 тысячи человек, или 59,4% от общей численности населения региона. Об этом сообщает Псковстат.

В их числе 299 тысяч человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 11,7 тысячи человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю, то есть по критериям Международной организации труда считались безработными.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) снизился на 0,2 процентного пункта и составил 3,8%. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения 15 лет и старше) снизился на 1,1 процентного пункта и составил 57,2%.

Среди безработных доля женщин составила 21,8%. Из общей численности безработных 72% приходилось на жителей городской местности. Прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию в IV квартале 2022 года оставили 23,9% безработных.

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