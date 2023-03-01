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Общество

Родственники бойцов 6-й роты поделились воспоминаниями о близких

Родственники рассказали о десантниках, героически погибших на высоте 776 на рубеже Улус-Керт – Сельментаузен 1 марта 2000 года.

«Помнить нужно, чтобы новые поколения воспитывались в духе тех мальчишек, которые погибли 23 года назад. Мой муж не был в составе 6-й роты, он шёл на выручку с соседней высоты вопреки запретам руководства. Важно, чтобы их помнили», — сказала вдова десантника в интервью корреспонденту «Первого Псковского».

Мать погибшего десантника Михаила Травина поблагодарила всех, кто помнит о подвиге легендарной 6-й роты, и отметила, что каждый из героев жив, пока жива память о нём.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.

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