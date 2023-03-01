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Общество

В Псковской области усилят работу по защите прав в сфере недвижимости

Соглашение о взаимодействии подписали в ходе рабочей встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко. Об этом Псковскому агентству информации сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В начале встречи руководитель управления Росреестра познакомила регионального омбудсмена с работой в новых условиях – состоялся переход на электронное взаимодействие как с гражданами, так и с организациями и органами публичной власти.

Олеся Ребеко рассказала региональному омбудсмену об итогах деятельности управления за 2022 год и ответила на вопросы Дмитрия Шахова, с которыми к нему обращаются жители области. 

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение эффективности реализации полномочий по обеспечению гарантий дополнительной государственной защиты прав и законных интересов жителей Псковской области. 

Как отметила Олеся Ребеко, в рамках подписанного соглашения планируется совместная работа по защите прав граждан в сфере недвижимости, а также информационный обмен по всем направлениям услуг, оказываемых со стороны Росреестра.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что в его адрес периодически поступают обращения жителей области и договор позволит более оперативно восстановить их права.

В рамках подписанного соглашения с Росреестром будет организована комплексная помощь в решении вопросов жителей региона в кратчайшие сроки.

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В Псковской области усилят работу по защите прав в сфере недвижимости


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